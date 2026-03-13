Siete de cada diez personas atendidas en 2025 en Proyecto Hombre Eivissa tenían dependencia a la cocaína

Centro de Tratamiento Integral de Eivissa y Formentera de Proyecto Hombre - POYECTO HOMBRE

EIVISSA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez personas atendidas el pasado año en Proyecto Hombre Eivissa tenían dependencia a la cocaína, un 71,4% del total, según los datos de tratamiento del Centro de Tratamiento Integral de Eivissa y Formentera.

Esta droga, bien sea como sustancia principal (38,2% de casos) o como doble adicción cocaína-alcohol (33,4%) fue la adicción mayoritaria entre las personas atendidas en 2025.

En un comunicado, desde la entidad han explicado que en 2025 la adicción al alcohol como sustancia principal de consumo se situó a continuación, con un 12,9% de casos registrados.

Es decir, según la memoria, un 46,3% de las personas atendidas presentaban una dependencia alcohólica, bien como sustancia única o conjuntamente con la cocaína.

El 17 de marzo la entidad celebrará en Eivissa la apertura de su centro en el año 2000. Hasta entonces, las personas que necesitaban atención especializada debían desplazarse a Mallorca.

Proyecto Hombre ha señalado que los datos del año 2025 reflejan el crecimiento continuo de las atenciones en el Centro de Tratamiento Integral.

En concreto, un total de 276 personas recibieron atención terapéutica, lo que supone un incremento de un 11,7% con respecto al 2023.

En cuanto al perfil de las personas usuarias atendidas en el CTI Eivissa, un 16,6% eran mujeres y un 83,4%, hombres. Asimismo, el grupo más numeroso de personas atendidas se concentra entre los 35 y 44 años de edad (un 36,7%), mientras que un 22,5% eran menores de 30 años y un 13,8% tenían 50 o más años.

Igualmente, el dispositivo de atención terapéutica con más personas atendidas fue la unidad de diagnóstico. En segundo lugar, destaca el programa ambulatorio de tarde Solpost, seguido por el programa penitenciario y el centro de día Arrels.

Hay que señalar que no todas las personas atendidas por la unidad de diagnóstico pasan posteriormente a un programa de tratamiento específico.

Proyecto Hombre ha afirmado que, según los datos, a partir del 2020 el aumento del número de personas atendidas se ha venido incrementando año tras año, alcanzando los máximos de toda la serie histórica de manera consecutiva en 2022, 2023, 2024 y 2025.