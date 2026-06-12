Siete heridos leves en un accidente entre un camión y cuatro coches cerca de Son Servera

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de siete personas han resultado heridas leves en un accidente entre un camión y cuatro coches en la carretera Ma-4030, que une Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera.
El incidente ha tenido lugar sobre las 16.15 horas de este viernes en el kilómetro 7 de esta vía y hasta allí se han desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico, según ha informado el SAMU 061.
Tres de los heridos han sido trasladados al Hospital de Llevant y el Hospital de Manacor, mientras que al resto se les ha atendido 'in situ'.