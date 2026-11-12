Siete de los ocho acusados de integrar una banda de narcotraficantes en Mallorca reconocen los hechos

Los acusados, este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete de los ocho acusados de integrar una banda dedicada al tráfico de drogas en Mallorca han alcanzado un acuerdo de conformidad por el cual han reconocido los hechos y han aceptado penas de prisión.

El pacto se ha alcanzado antes de la celebración de la vista oral, programada para la mañana de este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Ahora el juicio tan solo seguirá contra uno de los ocho acusados, pues los otros siete han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía mediante el cual, al reconocer los hechos, han visto rebajadas las penas de prisión a entre uno y seis años.

El Ministerio Público pedía que, en conjunto, fueran condenados a 78 años de cárcel y al pago de multas que ascienden a los 2,2 millones de euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se sucedieron entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, cuando el grupo se dedicó al tráfico de drogas, especialmente cocaína y cannabis, utilizando un local en Palma.

Los acusados se repartían las tareas entre el regente del punto de venta, los que se dedicaban a vender la droga, el que guardaba el dinero y los que avisaban de la presencia policial al resto del grupo.

El local estaba reforzado con 40 centímetros de grosor y una puerta de acero de 5 centímetros, y que en el interior había un sistema de destrucción de drogas para poder deshacerse de las sustancias en caso de intervención policial.

En los registros efectuados por la Policía Local en el local que funcionaba como punto de venta y en dos domicilios de los acusados se encontraron diversas cantidades de cocaína y cannabis, restos de droga quemadas y dinero en efectivo. El valor total de la droga incautada en los registros ascendió a unos 285.000 euros.