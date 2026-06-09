Los sindicatos anuncian movilizaciones si la carrera profesional del sector público deja fuera a trabajadores

Archivo - Trabajadores de la Fundación para la Dependencia se concentran frente a la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. - EUOPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y USO han denunciado el "incomprensible giro" dado por la Administración en la negociación de la carrera profesional del Sector Público Instrumental, introduciendo en el último momento nuevos criterios de exclusión que dejarían fuera a miles de trabajadores y han anunciado movilizaciones si no se rectifica.

Tras meses de negociación y después de haber alcanzado avances importantes sobre cuestiones que se consideraban ya superadas, han indicado en un comunicado conjunto, la Administración ha optado por reabrir un debate cerrado y plantear una redacción mucho más restrictiva que la existente hasta ahora.

La nueva propuesta, han apuntado, supondría la exclusión de un importante número y empleados de entidades del ámbito fundacional, entre ellas la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, la Fundación Banco de Sangre y Tejidos, Idisba, Fundación S'Estel, BIT, Gsaib, IB3 y otras entidades del Sector Público Instrumental, afectando directamente a más de un millar de profesionales, además de mantener otras exclusiones que vacían de contenido una reivindicación histórica del conjunto del sector.

Los sindicatos han recordado que el Sector Público Instrumental presta servicios esenciales para la ciudadanía y engloba, entre otros, ámbitos tan importantes como el transporte sanitario urgente mediante ambulancias, el transporte ferroviario o la extinción de incendios, además de numerosos servicios públicos fundamentales para la sociedad.

Las organizaciones sindicales consideran inaceptable este cambio de criterio y advierten de que no permitirán que se establezcan trabajadores de primera y de segunda dentro del propio sector público.

CCOO, UGT, CSIF y USO han exigido la retirada inmediata de los nuevos criterios de exclusión y el respeto a los compromisos adquiridos durante la negociación.

Asimismo, las organizaciones sindicales han advertido de que la reunión prevista para el próximo 11 de junio debe servir para reconducir la situación.

En caso contrario, y si la Administración persiste en su intención de excluir a una parte importante del colectivo, se pondrá en marcha un calendario de movilizaciones y acciones públicas.

"La paciencia de los trabajadores del Sector Público Instrumental tiene un límite. La carrera profesional no puede convertirse en un privilegio para unos pocos ni en una herramienta para dividir al colectivo", han concluido.