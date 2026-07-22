Sindicatos del metal mantienen la huelga tras una reunión en la Conselleria de Trabajo "para cubrir el expediente"

Archivo - Huelga de trabajadores del metal en Baleares, en una foto de archivo. - SINDICATOS - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del metal en Baleares han confirmado que la huelga convocada en el sector para del 27 al 30 de julio sigue en pie, después de una reunión mantenida este miércoles en la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social con parte de la patronal, que han calificado de "decepcionante" y "para cubrir el expediente".

De esta manera, los 39.000 trabajadores del sector están llamados a secundar el paro la próxima semana tras llevarse la "sorpresa" de que este encuentro únicamente pretendía pactar unos servicios mínimos durante las jornadas de huelga, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

Así, han criticado que, en lugar de hacer una contrapropuesta o un intento de negociación, se haya tratado de "imponer" unos servicios mínimos en un sector que "no tiene actividad esencial".

En ese sentido, el representante de CCOO en el sector, Iñaki Huarte, ha indicado que la Conselleria ha decretado unos servicios mínimos que "no han entrado a discutir" y han decidido no firmar la resolución en la que se fijan.

Igualmente, ha planteado que no pedirán medidas cautelares contra estos servicios mínimos, ya que consideran que con la cercanía del conflicto "daría igual" que se recurrieran porque la resolución no llegaría a tiempo.

Por tanto, la Conselleria habría establecido un 100% de servicios mínimos para el sector del suministro de agua y electricidad, aunque en CCOO creen que únicamente debería de atenderse averías, y en el caso de las empresas de ascensores un funcionamiento similar al de un fin de semana para el rescate de personas atrapadas.

Desde otra de las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación de esta tarde, han advertido que estos días se podrían ver afectados servicios como las ITV, el mantenimiento de los hospitales, los mecánicos del aeropuerto o las personas que conectan los 'fingers' a los aviones.

Asimismo, han planteado que al no ser actividades esenciales "no están obligados" a tener unos servicios mínimos, por lo que han rechazado este intento de la Conselleria de acordar estas medidas.

Por este motivo, han mostrado su "indignación" debido a que han considerado que la Conselleria debería haber intentado mediar para evitar la huelga. De esta manera, han reiterado su postura "abierta a negociar" pero han recalcado que esta no es la actitud que perciben ni desde Trabajo, ni desde la patronal.