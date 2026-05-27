Los Socialistas de Mallorca exigen al Consell la reapertura "completa e inmediata" de la residencia Miquel Mir de Inca

Los Socialistas de Mallorca se concentran frente a la residencia Miquel Mir para instar al Consell a su reapertura. - PSIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Diferentes cargos socialistas se han reunido este miércoles frente a la residencia Miquel Mir de Inca para reclamar al Consell de Mallorca la reapertura "completa e inmediata" del centro.

Según han asegurado, de las 34 plazas disponibles que había desde su apertura en febrero de 2025, únicamente 17 están ocupadas. Así, han denunciado que la segunda planta del edificio continúa sin funcionamiento, que el centro de día permanece cerrado y que no existe un calendario definido para su apertura total.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha criticado la gestión del Consell y ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de acudir a la inauguración "solo para la fotografía".

Por su parte, la consellera insular del PSIB en el Consell Sofía Alonso ha calificado la gestión del gobierno insular de "incapacidad administrativa" y ha recordado que el proyecto de reforma y ampliación del centro, con una inversión de más de 4 millones de euros, fue impulsado durante la anterior legislatura.

La regidora socialista en el Ayuntamiento de Inca Maria Antònia Pons ha lamentado que el municipio no disponga aún de un centro de día operativo, pese al aumento de la demanda derivada del envejecimiento de la población.