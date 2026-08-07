Sóller acoge este sábado una nueva protesta contra la masificación turística tras la multitudinaria marcha en Palma

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida han convocado para este sábado una nueva protesta contra la masificación turística, que llegará dos semanas después de la multitudinaria marcha del 26 de julio en Palma y que acabó con cargas policiales.

Las entidades convocantes han animado a la participación ante lo que consideran la "degradación" que implica la turistificación del pueblo y contra los perjucios que en el municipio están provocando el exceso de coches de alquiler, la proliferación de viviendas de alquiler turístico y la especulación inmobiliaria.

Precisamente, la protesta del sábado ha venido precedida por la aparición de pintadas vandálicas en Sóller y Deià y que el Govern ha condenado.

La marcha saldrá a las 10.00 horas de la plaza dels Estiradors y pasará por las calles de Santa Teresa y Sa Lluna para acabar frente al Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto.

RESTRICCIONES

La manifestación, por otra parte, obligará a cerrar terrazas y mercados. Según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales, las medidas para garantizar la seguridad durante la protesta han sido "ordenadas" por la Delegación del Gobierno en Baleares.

Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas no se podrá mantener ningún elemento ocupando la vía pública por el itinerario de la manifestación, incluyendo terrazas, expositores comerciales, mercados o puestos de artesanía.

Además de las previstas en el recorrido, se verán afectadas por las restricciones las avenidas Cristòfol Colom y Jeroni Estades, las plazas de Espanya y del Mercat y las calles del Born y de Bauçà.

Estas medidas, ha puntualizado el Ayuntamiento, no significa que los comercios, restaurantes y establecimientos deban permanecer cerrados. Pueden seguir abiertos al público siempre y cuando lo crean oportuno y sea viable, teniendo en cuenta que no podrán ocupar la vía pública.

Durante la jornada también será necesaria la retirada de los vehículos que estén estacionados a lo largo del recorrido de la manifestación, es decir, en la calle de Santa Teresa y en las zonas de Els Estirados y Es Celler.