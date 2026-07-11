Son Fusteret acogerá una pantalla gigante para ver la semifinal del Mundial

Cort instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para ver la semifinal del Mundial
Cort instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para ver la semifinal del Mundial - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 11 julio 2026 10:55
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   PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para que los aficionados puedan seguir en directo la semifinal del Mundial de Fútbol que enfrentará a la Selección Española y Francia el próximo martes.

   La apertura de puertas está prevista a las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. Antes del inicio del partido, se ofrecerá una sesión del DJ Jaume Colombás, que actuará de 20.00 a 21.00 horas, momento en que comenzará el partido.

   Para facilitar el acceso al recinto y garantizar la movilidad de los asistentes, la EMT reforzará las líneas de autobús que conectan Son Fusteret con diferentes puntos de la ciudad.

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