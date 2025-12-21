Son Moix reúne a más de 500 participantes en la primera jornada de las Fiestas Acuáticas de Navidad - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas del Palau Municipal d'Esports de Son Moix han reunido este domingo a más de 500 participantes en la primera jornada de las Fiestas Acuáticas de Navidad, una iniciativa gratuita y deportiva que organiza el Institut Municipal de l'Esport (IME).

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la primera jornada de la décima edición de las Fiestas Acuáticas de Navidad ha contado con un total de 510 asistentes de todas las edades, con todas las plazas cubiertas. Hay que recordar que, para atender la creciente demanda, el IME ha incrementado la oferta de plazas en un 21,5 por ciento respecto al año pasado.

La jornada se ha desarrollado en horario de 10.30 a 13.30 horas, dividida en tres turnos de una hora cada uno, garantizando así una experiencia segura y organizada para todos los participantes.

Durante la actividad, las instalaciones han ofrecido un completo programa de juegos y actividades, incluyendo módulos hinchables, toboganes, espacios de equilibrio, circuitos con obstáculos y el popular cubo de puntería.

Para asegurar el correcto desarrollo de la jornada, el IME ha reforzado el dispositivo con socorristas, monitores especializados y un coordinador de actividades, además de personal adicional en recepción y limpieza.

La segunda jornada de las Fiestas Acuáticas se celebrará el próximo domingo, 28 de diciembre, y, por primera vez, tendrá lugar en las piscinas de Son Hugo.