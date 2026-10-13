Sorprenden a un hombre con más de 14 kilos de marihuana en el maletero de su coche en Can Picafort

Marihuana intervenida en el maletero de un coche en Can Picafort. - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por supuestamente transportar 14,5 kilos de marihuana en el maletero de su coche en Can Picafort (Santa Margalida).

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado martes, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba de forma anómala, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

En el interior del coche localizaron tres bolsas de basura, de 30 litros de capacidad cada una de ellas, llenas de hojas de marihuana. También encontraron una colcha enrollada con varias plantas recién cortadas, dispuestas para su secado y posterior consumo o distribución.

En total fueron intervenidos 14,5 kilos de marihuana. El hombre, de 45 años, ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la salud pública y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.