Sucesos.- Detenido por apuñalar a su sobrino en Menorca

Cuchillo de la agresión de un tío a su sobrino en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este martes de la detención de un hombre que apuñaló a su sobrino en un bar donde ambos tuvieron una discusión en la madrugada del pasado domingo.

Los hechos sucedieron en torno a las 01.10 horas en un local de Ciutadella, donde se produjo una primera disputa entre un hombre y su sobrino. El hombre se fue del establecimiento y acudió a su domicilio donde cogió un cuchillo de grandes dimensiones y, posteriormente, regresó al bar donde estaba su sobrino y le asestó dos puñaladas dirigidas al pecho, aunque la víctima interpuso su brazo para protegerse.

La víctima malherida salió corriendo del bar, pero cayó al suelo al haber perdido mucha sangre. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde fue intervenido quirúrgicamente de las heridas provocadas en el brazo.

La Policía Nacional organizó un operativo para localizar al presunto autor de los hechos en su domicilio y realizó un despliegue de diversas unidades de Seguridad Ciudadana y de agentes de Policía Científica para la inspección del lugar de los hechos, así como del grupo de Policía Judicial, que se hizo cargo de la investigación para determinar los hechos sucedidos.

El detenido ha pasado este martes a disposición judicial, mientras la víctima permanece ingresada en el hospital recuperándose de las heridas.