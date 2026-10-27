Interceptadas 76 personas a bordo de cuatro pateras en Formentera y Mallorca

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este martes a un total de 76 migrantes que han llegado a bordo de cuatro embarcaciones a la isla de Formentera y aguas de Mallorca.

La primera de las intervenciones se ha producido sobre las 04.15 horas, cuando se ha encontrado a un grupo de 29 personas de origen magrebí en el camino des Ram de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La siguiente ha tenido lugar alrededor de las 07.00, momento en el que se ha identificado a otras 13 personas de origen magrebí, en la zona de la Mola de Formentera. Poco más tarde, a las 07.45 horas, han localizado a otro grupo de 11 personas de origen magrebí en este mismo punto.

Por último, a las 09.40 horas los equipos de rescate han acudido a socorrer a 23 personas de origen subsahariano, que se encontraban en una embarcación a seis millas de Porto Colom, en Mallorca.