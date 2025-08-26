Suecia reclama la entrega de un residente en Mallorca acusado de dos delitos contables por los que podría ir a prisión

La Audiencia Nacional acepta la puesta a disposición de las autoridades suecas a condición de que la pena que se dicte la cumpla en España por su arraigo

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha aceptado la entrega a la justicia de Suecia de un ciudadano residente en Mallorca en situación de busca y captura por dos delitos contables graves por los que podría acabar en prisión con la condición de que la pena o la medida de privación de libertad que se le pueda imponer la cumpla en España, al considerar que tiene acreditada la situación de arraigo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado así parcialmente el recurso del ciudadano, sobre quien pesa una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Suecia emitida concretamente en el mes de abril de este año por la Autoridad Sueca de Lucha contra la Delincuencia Económica.

El ciudadano sueco alegó contra la orden de entrega en atención a su arraigo familiar, social y sanitario en España. En detalle, dice que está legalmente empadronado en un municipio de Mallorca desde 2022 junto a su familia --su esposa, sus dos hijos menores y su suegra octogenaria--, que los hijos están escolarizados y plenamente integrados en instituciones educativas de la isla --apunta además a su evolución académica positiva y su plena inmersión social--, que ha desarrollado desde 2019 una vida laboral y empresarial en España como administrador de una mercantil y que ha sufrido una grave neumonía, entre otras afecciones.

Sobre esto, asegura que fueron precisamente unas urgencias médicas en octubre de 2024 y enero de 2025 las que le impidieron desplazarse a Suecia para prestar declaración ante las autoridades

En el auto, la Sala considera que el encausado tiene una situación de arraigo de suficiente intensidad y estima parcialmente su recurso.