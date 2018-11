La tasa de absentismo laboral en Baleares se sitúa en un 3,5% en el segundo trimestre, la más baja de España

Publicado 14/11/2018 11:35:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo laboral se situó en Baleares en un 3,5 por ciento en el segundo trimestre de 2018, el dato más bajo de España, según un informe de Randstad Research. En comparación con el año anterior, la tasa ha descendido un 0,42 por ciento en Baleares.

Si se observan solamente los casos de absentismo no justificados por una baja médica, la tasa se reduce al 0,9 por ciento en Baleares, de nuevo la más baja del país y un 0,36 por ciento menos que hace un año.

Cada día faltan su puesto de trabajo más de 5.000 personas en Baleares sin baja médica, según Randstad, que señala que en el último trimestre se han dejado de realizar más de nueve millones de horas laborales en Baleares.

Por sectores, en Baleares el absentismo es mayor en la industria (4%) que en servicios (3,6%) o construcción (2%). En caso de ausencias no justificadas por incapacidad temporal, servicios es donde más absentismo no justificado hay (1%), seguido de industria (0,7%) y construcción (0,3%).

Según Randstad, en el conjunto de España el nivel de absentismo ha provocado la pérdida de un 4,8 por ciento de las horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado ha supuesto la pérdida de un 1,3 por ciento de las horas pactadas en el período referido.

Tomando como referencia datos de la EPA, este 1,3% de absentismo no justificado por IT equivale a que, en promedio, cada día un total de 256.000 personas no acuden a su puesto de trabajo pese a no estar de baja, mientras que un total de 676.000 personas se encontraban cada día, en promedio, de baja médica durante el segundo trimestre de este año.