La tasa para traer un coche a Mallorca se determinará en función del gasto administrativo para controlar el acceso

Archivo - Tráfico en la Via de Cintura. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca calculará la tasa para introducir coches en la isla en base al coste que implique para la Administración la aplicación del servicio de regulación de la afluencia de vehículos.

Así lo ha confirmado el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, tras la reunión mantenida este viernes para empezar a trabajar en la ordenanza fiscal sobre estas tasas para los vehículos que entren en Mallorca.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que trabaja con el objetivo de poder aplicar la Ley de regulación de afluencia de vehículos de forma "inmediata" una vez que el Parlament la apruebe.

Por ello, este viernes ha tenido lugar una reunión entre los departamentos de Hacienda, Innovación y Función Pública y el de Territorio, Movilidad e Infraestructuras con el fin de poner en marcha esta ordenanza.

En el encuentro han participado el propio Bosch y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, junto con sus equipos técnicos con el objetivo de coordinar la puesta en marcha de la ordenanza fiscal que deberá aprobar el Pleno del Consell de Mallorca.

Los técnicos de Hacienda y Movilidad ya trabajan en la elaboración de un estudio que evalúe el coste del servicio para poder decidir el importe de la tasa que se aplicará a cada vehículo que entre en Mallorca.

Los técnicos evaluarán, entre otros, el coste de los funcionarios que se encargarán de la regulación y tramitación de los permisos y sanciones, el coste por el uso de las carreteras de Mallorca o el coste de las cámaras para controlar los vehículos.

Rubio ha explicado que el objetivo es que una vez que la Ley sea aprobada en el Parlament, el Consell de Mallorca ya tenga todo el dispositivo montado y a punto para empezar a aplicar la normativa y a regular la entrada de vehículos y de 'rent a cars'.

Ambos consejeros han coincidido en señalar la importancia de la coordinación entre los dos departamentos para poder aplicar de manera efectiva una ley esperada por la ciudadanía y que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los residentes en Mallorca.