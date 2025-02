El Teatre Xesc Forteza acogerá la próxima semana el espectáculo musical 'Broadway amb amor'

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Xesc Forteza de Palma acogerá los próximos 15 y 16 de febrero el espectáculo musical dramatizado 'Broadway amb amor', producido por el Ayuntamiento de Palma y que contará con la participación de la Banda Municipal de Música y actores y cantantes mallorquines.

Las funciones han sido presentadas este jueves por el director general de Música y Artes Escénicas de Cort, Rafel Brunet, la directora del musical, Deborah Monserrat, y algunos de los intérpretes que forman parte del equipo artístico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las actuaciones tendrán lugar el sábado 15 a las 20.00 horas y el domingo 16 a las 18.00 horas.

"Difícilmente se podrían haber escogido unas fechas más adecuadas para ofrecer una propuesta escénica que habla del amor y, en definitiva, de los enamorados", ha dicho Brunet, en referencia a la celebración del San Valentín un día antes del comienzo del espectáculo.

El elenco estará formado por ocho actores y cantantes mallorquines, quienes interpretarán los 17 temas seleccionados para la función musical, todos ellos de corte romántico y popular y pertenecientes a musicales estrenados en los últimos siete decenios.

El programa comenzará con 'Come what may' (de la banda sonora de 'Moulin Rouge') y seguirá con 'On the streets wheree you live' (de 'My Fair Lady'), 'In the Crowd of Thousands' (de 'Anastasia'), 'Suddenly Seymour' (de 'Little Shop of Horrors'), 'Hopelessly devoted to you' (de 'Grease') o 'Lay all your love on me' (de 'Mamma Mia'), entre otras.

La última interpretación, a modo de cierre festivo, será una selección de tres tremas en los que participarán todos los artistas, quienes cantarán 'One Hand, one Heart' (de 'West Side Story'), 'City of Stars' (de 'La, La, Land') y 'You are the one that I want' (también de 'Grease').

Por el escenario del Xesc Forteza, en total, pasarán también unos 40 músicos de la Banda Municipal, dando forma a un montaje "destinado a hacer historia dentro de las representaciones escénicas que se llevan a cabo en Palma", a juicio de Brunet.

"Es una propuesta inédita y nunca representada hasta ahora en nuestra ciudad, toda vez se han seleccionado canciones que generalmente no son interpretadas con una cantidad tan exhaustiva y amplia de instrumentación", ha concluido.