Técnica de Over Marketing asegura que Rodríguez se reunió con Mercado

Publicado 15/10/2018 10:42:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una técnica de Over Marketing, que ha declarado como testigo este lunes en el juicio por el caso Over que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Baleares, ha asegurado que el exconseller de Interior, José María Rodríguez, sí se reunió con el dueño de la empresa, Daniel Mercado.

Esta declaración contradice la de Rodríguez, que se enfrenta a cinco años de cárcel por malversación, y que negó haber hecho "pagos en B", haberse reunido con Mercado, o que el expresidente del Govern, Jaume Matas, le ordenase contratarlo.

Durante su declaración en el juicio del caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007, Rodríguez también dijo que creía que Mercado --que ha llegado a un acuerdo de conformidad-- "mintió" en sus declaraciones y que él no le ha debido "ningún dinero" ni "jamás" le ha "reclamado pago alguno".