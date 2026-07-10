El tiempo en Baleares el fin de semana: el calor extremo da una ligera tregua el sábado, pero siguen los avisos

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PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana marcado todavía por las altas temperaturas en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera --los avisos seguirán vigentes-- aunque con un ligero descenso de los valores máximos el sábado.

Según la información facilitada a Europa Press por el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, el viernes seguirá el predominio de cielo poco nuboso con nubes medias y altas.

Se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas en Eivissa y pocos cambios en el resto, con Mallorca pudiendo alcanzar los 40-41 grados en algunos puntos. El viento soplará flojo del sur girando al este.

Ante este escenario, la Aemet mantiene activo en las horas centrales de este viernes el aviso naranja por altas temperaturas en toda Mallorca a excepción de la zona este, y amarillo en el resto del archipiélago-

En cuanto al sábado, se espera una ligera tregua en cuanto a los valores máximos, aunque seguirán los avisos vigentes, que serán amarillos. La previsión apunta a cielo poco nuboso con nubes medias y altas y algún banco de niebla por la mañana.

Las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las mínimas se situarán entre los 19 y los 25 grados. Las diurnas, por su parte, experimentarán un ligero descenso en el norte de cada isla y se quedarán entre los 31-38 grados. El viento soplará del este flojo con brisas.

En cuanto a los avisos, la Aemet rebaja el nivel de riesgo el sábado y mantendrá aviso amarillo en las horas centrales del día en interior, sur y Serra de Tramuntana de Mallorca y en las Pitiusas.

El breve alivio dejará paso el domingo a un nuevo ascenso de las máximas, que volverán a rondar los 39 grados en algunos puntos. Las mínimas se quedarán entre los 20 y 25 grados. Se esperan intervalos de nubes altas y polvo en suspensión.

El último día de la semana en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera el viento soplará de flojo a moderado del este y el nordeste con rachas de fuerte en la cara norte de la Serra de Tramuntana.

La Aemet mantendrá los avisos amarillos activos en interior, sur y la Serra de Tramuntana de Mallorca.