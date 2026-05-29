El tiempo en Baleares para el último fin de semana de mayo: temperaturas cerca de 30ºC y brumas matinales

Archivo - Cala Bassa, Eivissa. - TURISMO DE SANT JOSEP - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para el último fin de semana de mayo en Baleares unas temperaturas que rondarán los 30ºC, cielos poco nublados y brumas en las primeras horas del día.

Así lo ha confirmado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, quien ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que la media marcada por los termómetros estos días ha estado cinco grados por encima de lo habitual para la época del año en el caso de las máximas y medio grado por encima en las mínimas.

Para este viernes cabe destacar que la agencia ha activado el aviso amarillo en el interior de Mallorca por altas temperaturas, ya que se podrían alcanzar los 36ºC. De este modo, las máximas se moverán entre los 28ºC y los citados 36ºC, el cielo estará despejado y el viento soplará flojo de componente sur con brisas costeras, aunque en Menorca rolará a norte por la tarde.

Rodríguez ha apuntado que el sábado habrá un cielo poco nuboso, con brumas matinales y el viento soplará flojo de componente norte en Mallorca y Menorca, mientras que en las Pitiusas lo hará del sur con brisas costeras. Por su parte, las temperaturas mínimas se moverán entre los 15 y 20ºC. Por lo que se refiere a las máximas alcanzarán los 27 o 34ºC.

Ya el domingo habrá cielo poco nuboso o con intervalos de nubes altas y persistirán las brumas o bancos de niebla matinales hasta la mañana. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con una ligera bajada de las nocturnas hasta los 14 y 20ºC, mientras que las máximas serán idénticas al día anterior. El viento soplará flojo de manera variable con brisas costeras, pese a que por la tarde prevalecerá el componente sur.

El lunes seguirá el cielo con pocas nubes o nubes altas, continuarán las brumas matinales. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso tanto en las mínimas, que se moverán entre los 16 y 20ºC, como en las máximas, que oscilarán desde los 25 a los 34ºC. El viento será flojo de componente sur con brisas costeras.