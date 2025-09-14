El tiempo hoy, domingo 14 de septiembre, en Baleares

PALMA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 14 de septiembre, en Baleares intervalos nubosos tendiendo por la mañana a predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna en el sur e interior de Mallorca, donde no se descarta algún chubasco ocasional.

Además, se esperan brumas matinales en Mallorca y temperaturas con pocos cambios, o en descenso las diurnas en Menorca y el norte de Mallorca. El viento será entre flojo y moderado del este y nordeste con brisas costeras por la tarde.