El tiempo, hoy domingo 21 de septiembre, en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 21 de septiembre, en Baleares: intervalos nubosos aumentando por la tarde a cielo cubierto. Alguna precipitación débil, aislada y ocasional que podría ir acompañada de barro durante la tarde y probabilidad, a últimas horas de la noche, de chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable o en calma, tendiendo por la mañana a sur y suroeste localmente moderado desde la tarde.