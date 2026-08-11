El tiempo hoy, martes 11 de agosto, en Baleares. - AEMET

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas que pueden ocasionar alguna precipitación débil y aislada acompañada de tormenta tendiendo durante la mañana a predominar el cielo poco nuboso.

Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las diurnas. Noches tropicales o tórridas. Viento en general flojo del este y sureste con brisas costeras.