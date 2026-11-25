El tiempo hoy, miércoles 25 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con algún chubasco aislado y ocasional, sin descartar alguna tormenta y granizo pequeño, más probable en Menorca y norte de Mallorca hacia el mediodía.
Temperaturas nocturnas en ascenso respecto a la madrugada anterior y diurnas en ligero descenso alcanzándose las mínimas al final del día. Viento flojo o moderado con intervalos de fuerte, de componente oeste, y rachas entre 50 y 70 km/h principalmente durante las horas diurnas.