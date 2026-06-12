El tiempo hoy, viernes 12 de junio, en Baleares

Predicción meteorológica para hoy, viernes 12 de junio - AEMET
PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy en Baleares cielo poco nuboso o despejado, y temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso.
En Menorca, se espera viento moderado del norte y, en el resto, viento flojo a moderado del nordeste con brisas costeras. Hay activo un aviso amarillo por fenómenos costeros en Menorca, con viento del norte con intervalos de 40 a 50 kilómetros por hora y olas de dos metros.