Un total de 35 aspirantes se presentan a las oposiciones reservadas para personas con discapacidad intelectual

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 aspirantes se han presentado este jueves a las pruebas selectivas correspondientes a la reserva del 2 por ciento de plazas para personas con discapacidad intelectual en la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, en Mallorca se han inscrito 28 aspirantes para tres plazas, mientras que en Menorca participan siete personas para una plaza.

Las pruebas, de carácter práctico, corresponden a la convocatoria del cuerpo subalterno de apoyo y se han celebrado en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), en Palma, y en el IES Joan Ramis, en Maó. El proceso selectivo continuará con una entrevista personal.

Este puesto implica funciones de apoyo en la Administración, como archivo y clasificación de documentos, reparto interno de correspondencia, apoyo logístico y atención en dependencias administrativas.