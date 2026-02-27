Un total de 96 personas dejaron de fumar en 2025 con ayuda de talleres de Atención Primaria en Mallorca

La V Jornada de Tabaquismo de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. - GOIB

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 96 personas dejaron de fumar en 2025 en Mallorca gracias a los talleres grupales de tratamiento del tabaquismo organizados en el ámbito de Atención Primaria.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, 138 usuarios completaron las actividades formativas impartidas en 19 centros de salud, cerca del 70 por ciento de las personas inscritas el pasado año.

Así lo ha señalado este viernes la consellera de Salud, Manuela García, durante la inauguración de la V Jornada de Tabaquismo de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, celebrada en Palma.

La iniciativa se enmarca en el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las autoridades autonómicas de lograr una generación libre de tabaco en 2040, reforzando el papel de la Atención Primaria en la prevención y el tratamiento de las conductas adictivas en Baleares.

No obstante, aunque el tabaquismo se ha reducido hasta situarse en niveles históricamente bajos, según la Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes) de 2025, el 15,5 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años fuma, y la edad media de inicio se sitúa en los 14,1 años.

Asimismo, la percepción del riesgo asociado al consumo diario de tabaco se ha estabilizado, lo que, según Salud, obliga a impulsar nuevas estrategias para evitar el estancamiento de la tendencia descendente del tabaquismo.

Entre los retos señalados se encuentra reforzar la prevención estructural y abordar los determinantes comerciales de la salud, factores que han impulsado nuevas formas de consumo como los cigarrillos electrónicos, que han probado el 49,5 por ciento de los estudiantes, así como el consumo combinado de tabaco y cannabis.

Además, entre los jóvenes ha aumentado el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, lo que obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos sobre el vapeo y las estrategias de marketing de la industria tabaquera.