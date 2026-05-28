Trabajadora con discapacidad del aeropuerto de Palma denuncia amenazas, presión y ansiedad durante su jornada laboral

Dos personas empujan una silla de ruedas en el aeropuerto de Palma. - COMITÉ DE HUELGA

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora con discapacidad ha denunciado ante la Policía Nacional del aeropuerto de Palma supuestas amenazas, presiones y episodios de ansiedad durante su jornada laboral.

Según ha informado en un comunicado el comité de huelga de los trabajadores del servicio de atención a personas con movilidad reducida (PMR), este episodio se suma a uno ocurrido el pasado martes, cuando un trabajador con discapacidad presentó por escrito una queja denunciando malos tratos y humillaciones sufridas dentro de su puesto de trabajo por parte de un responsable operativo.

"Desde el comité llevamos tiempo avisando de los malos modos y las malas maneras de este responsable operativo sin que Adelte haya actuado al respecto", han indicado.

Desde el comité huelga han lamentado que mientras ocurren estos episodios, la empresa "hable públicamente de inclusión, respeto y compromiso social mientras la realidad diaria que vivimos dentro del servicio es completamente distinta".

Los trabajadores, en huelga desde el pasado martes, han alertado de presión constante, improvisación diaria, sobrecarga de trabajo, falta de personal, cambios continuos de jornada, estrés extremo "y un deterioro humano cada vez más grave dentro de la operativa".

El comité de huelga ha señalado que ningún trabajador debería ir a trabajar con miedo, ni ninguna persona con discapacidad debería sentirse señalada, presionada o humillada dentro de su puesto de trabajo. "Ningún conflicto laboral puede justificar situaciones como las que estamos viviendo estos días", han concluido.