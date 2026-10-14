Trasladan al Hospital de Inca a un joven herido en el Coll Baix

Intervención del helicóptero sa Milana en el rescate de un joven en es Coll Baix. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este miércoles a un joven accidentado en la zona de es Coll Baix, en el término municipal de Alcúdia.

La intervención se ha producido alrededor de las 14.00 horas y hasta allí se ha desplazado el helicóptero sa Milana, según han informado Bomberos de Mallorca.

El joven tenía lesionada una pierna y golpes en la cabeza, por lo que se ha optado por su traslado a un centro hospitalario.