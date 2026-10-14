Trasladan al Hospital de Inca a un joven herido en el Coll Baix

Intervención del helicóptero sa Milana en el rescate de un joven en es Coll Baix.
Intervención del helicóptero sa Milana en el rescate de un joven en es Coll Baix. - BOMBEROS DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 17:03
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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este miércoles a un joven accidentado en la zona de es Coll Baix, en el término municipal de Alcúdia.

La intervención se ha producido alrededor de las 14.00 horas y hasta allí se ha desplazado el helicóptero sa Milana, según han informado Bomberos de Mallorca.

El joven tenía lesionada una pierna y golpes en la cabeza, por lo que se ha optado por su traslado a un centro hospitalario.

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