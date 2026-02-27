Tratamiento de la dislipemia en atención primaria: un manual actualizado incorpora la nueva evidencia científica. - SEMERGEN

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha presentado este viernes, en el marco de las 17 Jornadas Nacionales Cardiovasculares de Semergen, el nuevo 'Manual de Actualización en el tratamiento hipolipemiante según el perfil de nuestros pacientes', un documento de referencia que se actualiza después de diez años para incorporar la nueva evidencia científica y adaptar el manejo de la dislipemia a los distintos perfiles de pacientes atendidos en las consultas de Atención Primaria.

El documento, elaborado por especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, refuerza el papel central del control lipídico en la prevención cardiovascular y subraya que el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) sigue siendo un objetivo prioritario por su relación directa con la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares.

Los ensayos clínicos y metaanálisis publicados durante la última década han consolidado el papel causal del c-LDL y de las partículas que contienen apolipoproteína B en el desarrollo de la enfermedad vascular aterosclerótica.

El coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de Semergen, Antonio Ruiz García, uno de los autores del manual, ha explicado que esta evidencia ha confirmado que reducir de forma sostenida estos niveles no solo disminuye el riesgo de infarto o ictus, sino que puede contribuir a revertir el proceso aterosclerótico.

"La nueva actualización mantiene su enfoque eminentemente práctico y está diseñada para ayudar al médico de familia a clasificar rápidamente el riesgo vascular y seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada según el perfil del paciente", ha apuntado el director médico de Menarini, Óscar Serrano.

NOVEDADES TRAS UNA DÉCADA

La actualización mantiene el enfoque centrado en el riesgo vascular global del paciente, pero incorpora nuevos biomarcadores y actualiza las herramientas de evaluación, como las tablas SCORE2 y SCORE2-OP, que incluyen el colesterol no-HDL en lugar del colesterol total para estimar el riesgo cardiovascular a diez años, y amplían el rango de edad de las personas a las que se puede aplicar.

Uno de los cambios más relevantes de estas nuevas recomendaciones es la exigencia de los objetivos terapéuticos de LDL en función del nivel de riesgo vascular.

Este cambio implica que, en muchos casos, especialmente en pacientes de alto o muy alto riesgo, sea necesario iniciar tratamientos combinados desde fases tempranas para alcanzar antes las metas terapéuticas.

La actualización amplía la mirada tradicional del riesgo cardiovascular, incorporando factores modificadores como el estrés psicosocial, las enfermedades inflamatorias crónicas o los niveles elevados de lipoproteína (a), además de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz.

"Esto refuerza el papel del médico de familia en una evaluación integral del paciente y en la toma de decisiones individualizada dentro de la consulta de Atención Primaria", según ha opinado el miembro del GT de Enfermedades Cardiovasculares de Semergen y coautor del manual Ángel Díaz Rodríguez.

El documento destaca que el tratamiento ya no depende únicamente de las cifras aisladas de colesterol, sino del riesgo vascular global, lo que ha impulsado el uso de terapias combinadas y la incorporación de nuevos fármacos.

Por su parte, el miembro de los GGTT de Enfermedades Cardiovasculares y de Nutrición de Semergen y coautor del manual, Vicente Pascual Fuster, ha subrayado la importancia de facilitar la adherencia mediante pautas simplificadas y combinaciones en un mismo comprimido, así como reforzar el papel de los hábitos saludables, especialmente la dieta mediterránea, cuyo beneficio se ha visto nuevamente respaldado por estudios recientes como Cardioprev.