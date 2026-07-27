Tres detenidos por intentar robar en el interior de un vehículo en el mirador de s'Entreforc

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, en un mirador de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por supuestamente intentar robar en el interior de un vehículo que estaba aparcado en el mirado de s'Entreforc (Escorca).

Los hechos sucedieron el pasado viernes, cuando los agentes llevaban a cabo un dispositivo de vigilancia en enclaves turísticos, como s'Entreforc o el aparcamiento del embalse de Cúber, en los que se había detectado una elevada incidencia de robos en vehículos.

Alrededor del mediodía, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, uno de los equipos de vigilancia observó a tres individuos que, tras estacionar un turismo en las inmediaciones del mirador, comenzaron a inspeccionar los vehículos aparcados.

Poco después, los agentes vieron como utilizaban un fleje metálico y un separador de puertas para forzar la apertura de uno de los turismos. Una vez consiguieron abrir la puerta, los sospechosos descubrieron que en el interior del vehículo se encontraban dos menores de edad, circunstancia que aparentemente les sorprendió.

En ese momento, los agentes intervinieron y les dieron el alto. Los tres individuos emprendieron una huida a pie, si bien fueron alcanzados e interceptados tras recorrer unos 100 metros.

Los sospechosos, procedentes de Europa del este y de 54, 37 y 27 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La Guardia Civil mantiene activo durante la temporada estival un dispositivo específico para prevenir los robos en el interior de vehículos estacionados en miradores, espacios naturales y otras zonas de gran afluencia turística de la Serra de Tramuntana con el objetivo de reforzar la seguridad de residentes y visitantes y prevenir este tipo de hechos delictivos.