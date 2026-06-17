Tres detenidos y un investigado tras interceptar 19 kilos de droga ocultos en ropa en envíos postales. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en el aeropuerto de Palma cuatro envíos postales con 19 kilos de droga ocultos entre ropa y comida y ha detenido a tres personas e investigado una cuarta.

Según ha indicado la Benemérita en un comunicado, la investigación se inició entre finales del pasado mes de mayo y principios de junio, cuando los agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del aeropuerto de Palma, en el marco de los análisis de riesgo habituales que realizan, detectaron cuatro envíos postales sospechosos.

Tras su inspección, se descubrió que la droga se encontraba oculta en el interior de paquetes mezclada entre ropa, comida y otros objetos cotidianos.

A raíz de la interceptación de la droga, los agentes abrieron una investigación minuciosa para identificar a los responsables. Las pesquisas permitieron la detención de tres hombres de nacionalidad española y la investigación de un cuarto hombre de nacionalidad italiana.

La operación se ha saldó con la intervención de 16 kilos de marihuana y tres kilos de hachís. Todos los implicados, con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años, son residentes en Mallorca y han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.