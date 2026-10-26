Tres detenidos por robar a turistas y retirar dinero de sus cuentas bancarias en Valldemossa

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que aprovechaban la distracción de los turistas para sustraerles sus pertenencias y retirar dinero en efectivo de sus cuentas bancarias en Valldemossa.

El Instituto Armado ha explicado este lunes en un comunicado que los hechos se remontan a principios de octubre, cuando los agentes detectaron un aumento de los hurtos cometidos contra turistas que visitaban esta localidad.

Los supuestos autores, originarios de países del este de Europa, se desplazaban a los distintos núcleos turísticos de la Serra de Tramuntana con el fin de sustraer los efectos personales a los turistas. Una vez conseguían las tarjetas bancarias, retiraban el dinero en efectivo de los cajeros, lo que supone también un delito de estafa.

A raíz de la investigación, los agentes detuvieron a tres personas acusadas de cuatros delitos de hurto y otros cuatro de estafa bancaria. Además, recuperaron un botín de unos 5.000 euros.

Los detenidos, a quienes les constan antecedentes por delitos similares, han sido puestos a disposición judicial y no se descartan nuevas detenciones.