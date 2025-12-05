Tres detenidos por vender cocaína y hachís en Son Banya

Droga y dinero en efectivo intervenido a los tres arrestados en Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y un hombre por supuestamente vender cocaína y hachís en el poblado de Son Banya (Palma).

La madrugada del pasado martes, dos patrullas policiales que realizaban labores de prevención interceptaron a un hombre y una mujer cuando estaban distribuyendo sustancias estupefacientes en un punto de venta.

En el interior de la caseta los agentes intervinieron 200 gramos de cocaína y otros 225 de hachís. También encontraron 2.000 euros dentro de un neceser, diversos útiles empleados para la venta de droga y una libreta en la que apuntaban las transacciones.

Ambos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas. El hombre es de nacionalidad española y la mujer, paraguaya.

Los agentes, ese mismo día, vieron como una mujer, al percatarse de su presencia, salió de otra caseta y se adentró en el poblado, eludiendo la acción policial.

El miércoles volvió a entrar una patrulla en Son Banya y localizó a la sospechosa, quien supuestamente regentaba otro punto de venta de estupefacientes en el que localizaron 50 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

La mujer, también paraguaya, fue detenida como supuesta autora de otro delito de tráfico de drogas.