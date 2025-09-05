El TS admite a trámite el recurso del Govern contra el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

Archivo - Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

El recurso interpuesto va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.