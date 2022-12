El turismo en las noticias de 2022: límite de cruceros en Palma, récord de turistas y nueva ley turística, entre otras

PALMA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aprobación de la Ley de Turismo, las huelgas de varias compañías aéreas en pleno verano o el número récord de turistas que han visitado Baleares son algunas de las noticias más destacadas de este 2022, un año en el que parece haber quedado atrás la pandemia de la COVID, que supuso un freno para este sector clave en la economía de las Islas.

El límite de cruceros en el puerto de Palma, así como el alto nivel hotelero, el alza de la tarifa del Impuesto de Turismo Sostenible y la entrega del VII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, han sido también temas que han copado la actualidad informativa.

LIMITACIÓN DE CRUCEROS

En enero de este año entró en vigor el límite de entrada de cruceros en el puerto de Palma. El acuerdo, alcanzado en diciembre del año anterior, entre el Govern y las principales navieras, se materializó en mayo con la presencia del Ejecutivo nacional.

A través del mismo, se estableció que la capital sólo podrá recibir un total de tres cruceros al día y únicamente uno de ellos podrá tener una capacidad superior a los 5.000 pasajeros. Con consecuencia, el Puerto de Palma recibirá un 14,5% menos de escalas que en 2019.

De este modo, Palma se convirtió en el primer destino de España y el segundo a nivel europeo en poner límite a la llegada de cruceristas.

NUEVA LEY TURÍSTICA

El Govern presentó a mediados de enero en Madrid la nueva ley turística de Baleares. La cita tuvo lugar en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo-Fitur en Madrid y estuvo dirigida por la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien explicó las claves.

En detalle, la nueva norma incluye obligaciones como las camas elevables para evitar enfermedades laborales de las camareras de piso, la implantación de sistemas de ahorro de agua y limitación de plástica y papel.

En febrero, el Parlament validó el decreto del Turismo pese a las críticas de la oposición por la falta de consenso e inició su tramitación como Proyecto de Ley. Entre las principales enmiendas que se acordaron, destacan una con El PI para que los hoteles puedan convertirse en viviendas destinado un porcentaje a VPO.

Finalmente, la Cámara balear aprobó en mayo el Proyecto de Ley de circularidad y sostenibilidad turística de Baleares, que contempla la congelación de plazas turísticas durante los próximos años. Hubo una ausencia destacada en la votación, la del conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, por considerar que la transición energética debía tener más peso.

PREMIO A ESCARRER Y NUEVA MARCA HOTELERA CON NADAL

La familia Escarrer ha tenido protagonismo en este año en el área de noticias turísticas. El Rey Felipe VI entregó en septiembre el VII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá.

Precisamente, su hijo, el CEO de Melià Hotels International, Gabriel Escarrer, presentó este mes de diciembre un proyecto junto con el tenista Rafa Nadal de una nueva marca hotelera, Zel. Está previsto que el primer hotel se abra en Mallorca en 2023, para después posicionarse a nivel internacional ya que está previsto que la firma abra más de 20 hoteles en cinco años en Europa, América, Oriente Medio y Asia.

RÉCORD DE LLEGADA DE TURISTAS

Baleares batió récord de llegada de turistas este verano. Después de dos temporadas turísticas marcadas por las medidas para frenar el avance de la COVID, los meses de verano de este 2022 han sido clave para la recuperación del turismo.

Por ejemplo, en agosto, Baleares recibió 2,18 millones de turistas internacionales, un 67,2% más que en el año pasado y un gasto turístico total de 2.6665 millones, un 68,6% más. De hecho, las Islas fueron en agosto la región con mayor número de visitantes.

¿ENCARECER EL IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE?

La tarifa del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) centró el debate político a partir de octubre. Unidas Podemos y MÉS per Mallorca pidieron su subida con la presentación de los presupuestos para 2023, pero el Govern aprobó el techo de gasto sin contemplar este alza.

Ante esto, Unidas Podemos presentó varias enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos de Generales para pedir la subida del impuesto turístico, pero fueron rechazadas por todos los grupos parlamentarios, incluido el PSIB, con la abstención de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera.

PRIMER VUELO DE NUEVA YORK

El 3 de junio aterrizó en Palma el primer vuelo procedente de Nueva York con 200 pasajeros a bordo a través de una nueva conexión de la línea United Airlines.

La conexión estuvo operativa hasta el 23 de septiembre con frecuencias los lunes, miércoles y viernes con salida desde Palma, y martes, jueves y domingo con salida desde Nueva York.

JUICIO A 12 MILITANTES DE ARRAN

En junio tuvo lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Baleares contra 12 militantes de Arran por una protesta contra la masificación turística en 2017 en la que encendieron bengalas en la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalán y la de restaurantes.

Durante el juicio, nueve de los 12 acusados por el caso Confeti negaron que asistieran a la protesta organizada por Arran. Varios testigos lo corroboraron y los policías declararon que el acto reivindicativo no tenía especial peligro. Todos fueron absueltos.

HUELGA EN VARIAS COMPAÑÍAS AÉREAS

Este 2022, el aeropuerto de Palma, Ibiza y Menorca se vieron afectados por huelgas de tripulantes de varias compañías aéreas. En concreto, la de Ryanair y Easyet marcaron los meses de verano con paros que comenzaron en junio.

Después, los tripulantes de cabina de Ryanair continuaron varios meses en verano y otoño con paros semanales para exigir que la aerolínea retomase las negociaciones con el fin de cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo "dignas para toda la plantilla".

PATROCINIO SON MOIX

En agosto, el acuerdo de patrocinio del RCD Mallorca por el Consell de Mallorca llenó titulares informativos. Los socios del Pacte en la institución insulares, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, acusaron a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, de negociar el acuerdo a sus espaldas y se negaron a secundarlo.

El acuerdo establecía que Son Moix mantenga el nombre Visit Mallorca Estadi como una forma de atraer visitantes a la Isla. Tras la polémica, el PSIB reformuló la propuesta y propuso destinar dos millones de euros para apoyar no sólo al RCD Mallorca sino también a otros clubes.

MÉS se opuso a que se otorgue una cantidad prefijada a una entidad privada y convocó una asamblea en la que se habló de salirse del pacto del Consell, pero finalmente se limitó a exigir al PSIB que separase el patrocinio del Mallorca del resto en la votación para poder hacerlo en contra.

Finalmente, el 20 de septiembre, el pleno del Consell aprobó con los votos de Cs y El PI la propuesta de patrocinio del RCD Mallorca y otros clubes deportivos. PP, Vox y MÉS votaron en contra.

MÉS, CONTRA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Baleares participó en noviembre en la feria turística World Travel Market de Londres, con el objetivo de posicionarse como un destino sostenible y circular.

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, pidió al Govern que deje de hacer promoción turística en este tipo de ferias, mientras que el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, defendió la presencia de Baleares coincidiendo con la postura de la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera.