Una turista agredida sexualmente en Magaluf: "No sé qué habría pasado si no hubieran aparecido las luces de la Policía"

Dos jóvenes se enfrentan a 37 años de cárcel por atracar y violar a la turista y agredir a los policías que los detuvieron



PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una turista británica ha relatado este jueves, en la Audiencia Provincial de Baleares, cómo fue víctima de un atraco y agresión sexual por parte de dos jóvenes en Magaluf (Mallorca), agresión que se vio interrumpida por la llegada fortuita de una patrulla de Policía Local. "No sé que habría pasado si no hubieran aparecido las luces de la Policía", ha expresado.

En el banquillo se sientan dos jóvenes de 20 y 25 años, acusados también de agredir y amenazar a los policías que los detuvieron. La Fiscalía pide para el primero de los acusados una condena de 17 años y medio de cárcel, y para el otro, una pena de 20 años de prisión, por delitos de robo con violencia, agresión sexual, lesiones, resistencia y atentado a agentes de autoridad y amenazas.

El incidente tuvo lugar una madrugada de marzo de 2023. La mujer ha explicado que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que aquella noche había ido a un bar de copas de Magaluf. Salió para llamar por teléfono a un familiar en Inglaterra, y como en la zona del local había mucho ruido, se alejó un poco.

Entonces, se topó con los dos jóvenes, que la abordaron desde delante y detrás. Según la víctima, uno de ellos le tapó la boca y la arrastró hacia una zona poco concurrida, y mientras se la llevaban fueron quitándole joyas, el reloj y su teléfono, que seguía con la llamada en marcha --el familiar con el que hablaba la oyó gritar pidiendo ayuda, y se apresuró a tomar un vuelo a Mallorca--.

La víctima ha declarado que, además de robarle, los dos jóvenes comenzaron a manosearla mientras le hablaban "en un inglés muy malo". Le rompieron el vestido y le realizaron tocamientos en la zona genital. La víctima ha insistido en que se resistió en todo momento pero la mantenían inmovilizada contra el suelo: "Sólo quería quitármelos de encima".

A preguntas de la fiscal, la mujer ha expresado que no sabe si también pretendían violarla: "No sé qué habría pasado si no hubieran aparecido las luces de la Policía".

LA APARICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL INTERRUMPIÓ LA AGRESIÓN

Se refería con esto a las luces azules de un coche patrulla de la Policía Local de Calvià que, fortuitamente, pasaba por allí en aquel momento. Según la mujer, al detectar el vehículo la agresión se interrumpió y ella aprovechó para soltarse.

Según los agentes, uno de los acusados se levantó y salió al paso del vehículo y comenzó a realizarles preguntas "que no tenían mucho sentido": "Preguntarnos la hora, por ejemplo. Nos pareció sospechoso". Uno de los acusados trató de huir pero fue interceptado tras una persecución.

La víctima, por su parte, intentó contar a los policías lo ocurrido, pero los agentes no hablaban inglés. Con gestos, finalmente logró hacerles entender que había sido agredida sexualmente. Según los agentes, cuando comunicaron a los jóvenes su detención, éstos reaccionaron con violencia y amenazas.

La Fiscalía también pide para los acusados una multa, así como una orden de alejamiento en favor de la víctima, medida de libertad vigilada por ocho años e inhabilitación para trabajar con menores. También plantea la expulsión del territorio nacional para uno de ellos, en situación irregular en España.

Además, la acusación pública reclama que se obligue a los acusados a indemnizar a la turista con 16.000 euros por las secuelas y daños morales, y a dos policías con 104 y 1.100 euros por las lesiones.