UGT convoca huelga indefinida en la perrera de Son Reus ante la "grave precariedad laboral y falta de seguridad"

Archivo - Un perro del Centro de Bienestar Animal de Son Reus - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha registrado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 24 de agosto en el centro sanitario animal de Son Reus ante la "falta absoluta" de solución por la "grave precariedad laboral e inseguridad".

El sindicato ha lamentado en una nota de prensa que la empresa responsable del servicio y el Ayuntamiento de Palma han "ignorado" sus demandas, a pesar de los múltiples comunicados que les han hecho llegar.

Entre otras cuestiones, desde UGT han criticado que se mantengan las nóminas de los profesionales en el salario mínimo interprofesional (SMI) y que sus condiciones en materia de prevención de riesgo y salud laboral "siguen sin ser mejoradas".

A su entender, es "inhóspito" que el personal no tenga a disposición "ni agua para beber en pleno 2026". "Esto es ridículo", han subrayado.

Así, han advertido a los responsables políticos que mientras los trabajadores "carezcan de unas condiciones de trabajo seguras y dignas", resulta "materialmente imposible" garantizar que el cuidado de los animales cumpla con los estándares mínimos de calidad y con la legislación vigente en materia de bienestar animal.

UGT formalizó una propuesta para impulsar el I Convenio Colectivo del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, sobre la cual sigue esperando respuesta.