UGT destaca que para mejorar la calidad del empleo "es necesario revertir la reforma laboral"

Publicado 03/01/2019 13:01:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La UGT ha señalado este jueves que para "mejorar" la calidad del empleo en 2019 es "necesario" revertir la reforma laboral, tras analizar los datos de paro y afiliación de diciembre publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo, que muestran en Baleares un descenso interanual del paro de un 5,5% y un aumento de la afiliación de un 3,1%.

El secretario general de UGT, Alejandro Texías, ha calificado de "positivo" que Baleares haya cerrado el año con menos personas desempleadas que en 2017 y más cotizantes a la Seguridad Social. Así, ha atribuido la menor contratación en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior a que "está aumentando" el número de contratos indefinidos.

"A lo largo de 2018 más del 17% de los contratos que se han firmado han sido indefinidos, una cifra que no llegó al 13% hace dos años, en 2016", ha señalado Texías. No obstante, ha subrayado que el empleo que se está generando en Baleares "no tiene la suficiente calidad como para estar satisfechos", ya que la temporalidad "sigue siendo excesiva" y no se está generando "todo el empleo que nos gustaría durante el invierno".

En este sentido, ha añadido que el cambio de modelo productivo del archipiélago "no está teniendo la agilidad deseada" y ha lamentado que "haya casi 60.000 personas paradas".

"En 2019 se necesitan medidas que golpeen la precariedad, y esto solo será posible si se derogan los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP", ha manifestado Texías, que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tarde mucho tiempo en hacerlo".

El líder sindical ha enumerado algunas de las medidas que son "imprescindibles para rescatar a las personas", como un control horario en las empresas que "evite abusos en la contratación y en las horas extras", la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa o restablecimiento de la vigencia de un convenio caducado mientras no se acuerde uno nuevo.

Asimismo, Texías ha recordado que este año se negocian en el archipiélago los convenios de comercio, transporte discrecional y de construcción, y ha pedido a sus patronales que "no pongan pegas" a la hora de negociar "fuertes" subidas salariales. "Como mínimo, tienen que cumplir el acuerdo estatal sobre que ninguna categoría laboral puede estar por debajo de los 1.000 euros", ha dicho.