Unanimidad en el Parlament para pedir una mejora de las condiciones laborales del personal del IdISBa

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PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, por unanimidad, ha instado al Govern a mejorar las condiciones laborales del personal del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).

Es, en líneas generales, el contenido de una proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles en la Comisión de Salud por el grupo parlamentario socialista.

La iniciativa llama al Ejecutivo autonómico a equiparar las condiciones retributivas y profesionales del personal del IdISBa con las categorías equivalentes del sistema público; garantizar el presupuesto suficiente para que no se tenga que recurrir a los fondos de investigación para cubrir el coste del personal, y ampliar la plantilla para adecuarla al incremento de la actividad.

También a tener listos para el año que viene los procedimientos de promoción del personal investigador estabilizado y la definición del complemento investigador; a implementar "lo más rápido posible" un modelo completo de carrera profesional; a crear categorías estatutarias propias de investigación en el IbSalut, y a incrementar la financiación estructural del IdISBa hasta conseguir un modelo estable.

La Cámara autonómica también ha reclamado al Govern que antes de finalizar el año entregue un informe detallado el grado de cumplimiento de todos estos acuerdos, algo a lo que únicamente se ha opuesto el PP.

LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

La Comisión de Salud también ha debatido, y aprobado por unanimidad, una PNL defendida por la 'popular' Isabel Borrás relativa al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

El Parlament ha instado al Ejecutivo autonómico a reforzar la formación especializada de los profesionales sanitarios en salud mental de la mujer, a promover la revisión terapéutica en el ámbito de la salud mental y alternativas integrales y a desarrollar campañas de fomento de los autocuidados y la salud emocional.

Al Gobierno central le ha pedido que estudie los indicadores de salud por comunidades autónomas para detectar tendencias de consumo de piscofármacos con el objetivo de identificar buenas prácticas en aquellas regiones que presenten mejores indicadores de recuperación y bienestar.