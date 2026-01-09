Varios menores, detenidos por robar en un centro de Esporles en el que habían estado internos

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes por, presuntamente, haber robado de un centro de menores de Esporles (Mallorca), del que algunos eran exinternos, una caja fuerte con dinero en efectivo y material por valor de 2.500 euros.

Según han informado en un comunicado, el pasado 1 de enero se recibió una denuncia por un robo cometido durante la noche en un centro de acogida de menores en el municipio de Esporles, al que accedieron tras forzar una ventana para sustraer una caja fuerte con dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y aparatos electrónicos de internos del centro, todo ello por un valor total de 2.500 euros.

Además, siguiendo el relato de los agentes, los autores efectuaron hasta 11 compras con la tarjeta bancaria robada, que era propiedad de un interno del centro, todas ellas realizadas durante la misma Nochevieja.

Los autores del robo tenían conocimiento de que los usuarios y los educadores del centro estaban cenando fuera, por lo que aprovecharon la ocasión para cometer el ilícito.

Tras la investigación llevada a cabo, agentes de la Guardia Civil de Esporles y de Artà, comprobaron que los autores del robo era un grupo compuesto por cuatro menores de edad, algunos de ellos antiguos internos del centro donde se produjo el robo.