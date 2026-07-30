Vecinos de sa Llotja reclaman a Cort actuar "con la misma celeridad" contra el ruido que con los carteles de protesta

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PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de sa Llonja, el Puig de Sant Pere y el Born han pedido al Ayuntamiento de Palma que intervenga "con la misma celeridad" contra las actividades que generan ruido en la zona, que en la retirada de los carteles de protesta por esta problemática.

Esta es una de las peticiones que ha trasladado uno de los representantes de la agrupación vecinal, en el turno de palabra que tienen las asociaciones sociales durante la celebración del pleno de Cort de este mes de julio.

Así, ha recordado que el barrio está clasificado como zona de especial protección acústica, con el objetivo de que la vida ciudadana se desarrolle "en armonía" entre sus habitantes, hosteleros, comerciantes y turistas.

De esta manera, se regula la necesidad de prevenir el ruido ambiental con medidas que deben ser respetadas por los diferentes agentes privados y públicos.

El activista vecinal ha señalado que estas normas "tratan a todos por igual" y "no discriminan a nadie" por razón de su actividad, al margen de la mayor o menor relevancia social que pueda tener una sobre otra.

La intervención vendría motivada porque, a pesar de la aplicación de estas medidas desde 2023 cuando ya se alertó del "ruido, ocupación de la vía pública y horario de cierre de locales", los problemas de convivencia "continúan vigentes entonces, sino más acentuados".

Por eso, han afirmado que, por su experiencia y sin necesidad de acudir a nuevos estudios, "algo va mal" y "no funciona", por lo que han reprochado que "no es de recibo" que los ciudadanos por "defenderse" tengan que soportar "desprecios, insultos y malas formas".

Los vecinos han recriminado al Consistorio la "urgencia" en la actuación de la Policía Local y los Bomberos de Palma que en pocos días retiraron unos carteles de protesta en los que se podía leer "silencio", "respeto" o "civismo", ante la "inactividad habitual" de la que han acusado a la Administración.

Al mismo tiempo, ha señalado que en la intervención se optara por retirar estas banderolas "sin dar audiencia" a los infractores, aunque han aclarado que no están en desacuerdo con la multa.

Por estos motivos, han pedido que se patrulle la zona para vigilar los posibles incumplimientos y se actúe contra los establecimientos que dejan mobiliario en el paseo del Born tras su cierre, por lo que han exigido que "la justicia sea igual para todos".