Una veintena de empresas agroalimentarias de Baleares participan en el acto 'A taste of Balearics' en Londres

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 empresas agroalimentarias de Baleares han mostrado este miércoles sus productos a distribuidores de alimentos y bebidas de Reino Unido en el acto 'A taste of Balearics', organizado por el Govern en Londres.

En detalle, la jornada ha sido desarrollada por las consellerias de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y la de Turismo, Cultura y Deportes con el objetivo principal de poner en contacto a los productores de las Islas con distribuidores ingleses.

Así, han participado empresas como Camp Mallorquí, con almendra IGP Almendra de Mallorca y aceituna de la IGP Aceituna de Mallorca, o la menorquina Subaida, con el queso de la DOP Queso Mahón-Menorca.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha destacado el arraigo de los productos primarios con el paisaje de las Islas "y su ayuda para mantener el entorno".

"No hablamos tan solo de productos de una enorme calidad, sino que también son unos productos que tienen un gran valor añadido, como conservar todas las particularidades de nuestro territorio insular", ha manifestado.

Esto, según ha ejemplificado Simonet, ha favorecido a la conservación de variedades vegetales y las razas autóctonas como la uva manto negro o callet, o el cerdo negro mallorquín, que otorgan a los productos "una gran calidad y un sabor único en el mundo".

"Además, la actividad agraria configura nuestro paisaje de una manera única en cada una de las islas; no se puede separar el paisaje menorquín del queso DOP Mahón-Menorca, del mismo modo que el cultivo del olivo ha configurado un paisaje único en la Serra de Tramuntana", ha remarcado.

Por su parte, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha señalado la importancia que tiene para el Govern "dar a conocer la tradición y cultura" de Baleares, ofreciendo a los visitantes "una experiencia única y diferencial".

"Asociar la gastronomía y la cultura al turismo es uno de los ejes del Ejecutivo y forma parte de nuestra estrategia en la transformación del turismo de las Islas", ha afirmado.

Además de los consellers, han asistido el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, y responsables de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), impulsores de esta actuación pionera porque "es la primera vez que se organiza un acto promocional en el que se busca el contacto directo con los distribuidores en el país de destino y exclusivamente destinado a productores de las Islas", ha dicho Llabrés.

EMPRESAS PARTICIPANTES

El propietario de Treuer, Miquel Miralles, he llevado a Londres su aceite de la DOP Oli de Mallorca. Por su parte, Laura Calvo, de Gusto Mundial Baleárides, ha explicado en el acto las cualidades de la sal de Flor de Sal d'Es Trenc.

Mima Tierra, de su lado, ha trasladado los olores y los paisajes florales de Mallorca hasta Londres. De Ibiza se ha contado con Stella González, de la bodega Can Rich.

También se ha dado promoción a la DOP Binissalem a través de las bodegas José Luis Ferrer, Can Fumat y Vinyes y Vins Ca Sa Padrina; mientras que la DOP Pla i Llevant ha contado con las bodegas Pere Seda y Vins Miquel Gelabert.

La IGP Vino de la Tierra Mallorca ha contado con la representación más alta gracias a la participación de ocho bodegas --Can Vidalet, Son Prim, Mesquida Mora, Castell Miquel, Conde de Suyrot, Mortitx, Macià Batle y 7103 Petit Celler--. 'A taste of the Balearics' ha concluido con la experiencia gastronómica de Terragust.