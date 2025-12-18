Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 4,7% en octubre

Archivo - Cartel anunciando descuentos en un zapatería. - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 4,7% el pasado mes de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,3% en Baleares, por encima de la media nacional (4,7%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,6% en el archipiélago respecto al mismo mes del año anterior.