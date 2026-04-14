Vera asegura que no se encontró ninguna irregularidad en el caso de "acoso" en el IES Guillem Sagrera

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que la Inspección Educativa no encontró ninguna irregularidad en el supuesto caso de acoso a una docente denunciado en el IES Guillerm Sagrera.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz adjunto de Vox, Sergio Fernández, le preguntara por un caso que ha considerado que no se ha investigado como es debido.

"Desde la Conselleria se ha actuado con responsabilidad y de acuerdo con los protocolos. La Inspección Educativa ha analizado los hechos y no ha detectado ninguna irregularidad, por lo que ha dado el caso por cerrado", ha explicado Vera.

Rodríguez ha sostenido que la investigación se centro en si la docente supuestamente acosada "se había saltado alguna norma de la sacrosanta ley de normalización lingüística", pero no para "poner coro al hostigamiento en su contra".

"Creo que es importante no equivocar el foco. La Inspección ha actuado, y si tiene que volver a hacerlo lo hará, pero ya actuó y tenemos informes que lo explican todo", ha insistido el conseller.

Vera ha considerado que las informaciones surgidas acerca de este y otros casos van más allá de lo que es un expediente administrativo y "se construye un relato que dice que el sistema docente persigue a docentes o discrimina por motivos lingüísticos".

"Y ese relato no se corresponde con la realidad en Baleares", ha sentenciado.