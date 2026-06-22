La verbena del Orgullo en Palma: conciertos, actuaciones drag y espacios de animación

Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, a 28 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Palma acogerá este sábado la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ con conciertos, actuaciones drag y espacios de animación.

La celebración, organizada por el Ayuntamiento de Palma, tendrán lugar a partir de las 18.00 horas y se prolongará hasta la medianoche.

La jornada, según ha informado el Consistorio en un comunicado, arrancará con las sesiones musicales de DJ Pep Noguera (18.00 horas) y DJ Miquel Font (19.00 horas).

Le seguirá (19.45 horas) la actuación de Lolita Khaos Drag, que además ejercerá de presentadora del evento junto al dramaturgo y periodista Rafa Gallego.

A las 20.00 horas tendrá lugar el pregón del Orgullo, que correrá a cargo del artista mallorquín Baaldo. A continuación (20.15 horas) subirán al escenario el artista emergente, compositor e intérprete El Tesorito de la Isla, seguido de Cris Mental Drag (20.30 horas).

La programación continuará a las 21.00 horas con una nueva actuación de Lolita Khaos Drag y a las 21.30 horas con la DJ y cantante GYE. A las 22.15 horas El Tesorito de la Isla ofrecerá una segunda actuación.

El broche final de la verbena lo pondrá, a partir de las 22.30 horas, estará protagonizada por la DJ y productora Inma del Valle, reconocida por fusionar sesiones de música electrónica con interpretaciones vocales en directo.

El anuncio de la programación llega unas horas después de que la asociación Ben Amics reprochara al Ayuntamiento de Palma su "dejadez" y "falta de organización" por no haber publicado los actos a una semana vista del Orgullo.

Ben Amics y el Cort han mantenido enfrentamientos reiterados en las últimas semanas a raíz de la verbena del Orgullo que terminaron con la asociación rechazando organizarla y el Ayuntamiento asumiendo este cometido.