Ben Amics denunciará al Ayuntamiento de Palma por posibles irregularidades en la organización del Orgullo

Archivo - La regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, reunida con representantes de Ben Amics en noviembre de 2024. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ben Amics tiene previsto denunciar al Ayuntamiento de Palma tanto por la vía judicial como por la administrativa ante las posibles irregularidades cometidas en la organización de la verbena con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+.

El coordinador técnico de la entidad, Jan Gómez, tiene previsto dar más detalles acerca de esta denuncia en una rueda de prensa convocada de forma urgente para las 17.30 horas de este lunes.

Este movimiento supone un paso más en el enfrentamiento que Ben Amics y Cort han mantenido a lo largo de las últimas semanas a raíz de las desavenencias surgidas durante la organización del tradicional 'tardeo' del Orgullo.

La mañana de este mismo lunes la entidad ha reprochado al Ayuntamiento su "dejadez" y "falta de organización" por no haber publicado ni la programación del Orgullo LGTBIQ+, ni haber resuelto los contratos de los artistas de lo que han considerado que será un "tardeo turístico".

"Cort quiso dejar de quejica a Ben Amics por evidenciar su falta de acción y por los obstáculos que han puesto desde que llegó el nuevo equipo de gobierno pero sus acciones demuestran que su práctica habitual es improvisar y esconder cómo es el procedimiento", han señalado desde la asociación.

Unas horas después del comunicado de la asociación, el Ayuntamiento de Palma ha hecho público el programa de la verbena del Orgullo, que tendrá lugar entre las 18.00 y las 00.00 horas del sábado en la plaza Mayor. Contará con conciertos, actuaciones drag y espacios de animación.