Las versiones renovadas de los Seat Ibiza y Arona llegarán al mercado a principios de 2026

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, durante la presentación de los nuevos Seat Ibiza y Arona en Ibiza - EUROPA PRESS

IBIZA, 29 (EUROPA PRESS)

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha presentado los nuevos modelos del Seat Ibiza y Arona, con un exterior e interior renovados y mejor relación calidad-precio, y ha anunciado que llegarán al mercado en el primer trimestre de 2026.

"Con estas versiones actualizadas estamos enviando un mensaje claro, apostamos por Seat", ha explicado en una presentación ante los medios de la nueva versión de Ibiza y Arona, celebrada en Ibiza, junto al responsable de Marketing Producto, Carlos Galindo, y el responsable de Diseño Exterior, Julio Lozano, en el que ha sido su primer evento como ceo permanente después de ocupar el cargo de forma interina desde el 1 de abril hasta el 9 de octubre.

Haupt ha celebrado el hecho de presentar en Ibiza estos 2 nuevos modelos diseñados, desarrollados y fabricados en la planta de Martorell (Barcelona): "Ibiza captura la esencia de lo que somos. Jóvenes, dinámicos y de mente abierta".

Ha explicado que en los próximos años el porfolio de Seat será renovado y "todos los modelos tendrán una opción electrificada": en 2027 se introducirán las versiones mild-hybrid de estos modelos Ibiza y Arona; en 2028 llegará la versión totalmente híbrida del Seat León y, en 2029, con la actualización del Seat León y del Seat León Sportstourer, la gama estará completamente renovada.

Según él, Seat ha entregado 194.200 coches a sus clientes en lo que va de año y ha valorado de forma positiva esta cifra "teniendo en cuenta que Martorell está en plena transformación hacia la electrificación".

Además, ha anunciado que tanto el Seat Ibiza como el Arona "pronto cumplirán con la normativa Euro 7, lo que garantiza el futuro de los modelos más vendidos" de la marca, aunque también se introducirán sistemas de propulsión mild-hybrid.

NUEVOS MODELOS

Lozano ha explicado que el objetivo de Seat al diseñar el Ibiza y el Arona, era renovar los modelos "con un carácter más único, una percepción de calidad más fuerte y un enfoque deportivo y una nueva paleta de colores que se inspira en el estilo de vida mediterráneo".

Respecto al diseño exterior, ha destacado que el nuevo Ibiza presenta "un frontal totalmente renovado" con un carácter más deportivo, unos faros más finos y un diseño de llantas de seis radios dobles.

Por otro lado, el modelo renovado del Seat Arona adopta una parrilla más grande y unos faros más finos posicionados más arriba, lo que levanta el frontal del vehículo y lo eleva del suelo, mientras que la zona inferior está cubierta por protecciones en negro, rodeando el vehículo.

Galindo ha explicado que renovar el exterior ha sido solo uno de los tres pilares en los que se han basado para rejuvenecer estos modelos, junto a la mejora de la calidad percibida y el aumento de la relación valor-precio: "Eso refuerza la competitividad de ambos modelos en cada uno de sus respectivos segmentos".

ACABADOS STYLE Y FR

Los nuevos modelos tendrán una versión de entrada, Ibiza o Arona, y dos acabados por encima, el Style --más atractivo y con mayor equipamiento de serie-- y el FR --con la esencia deportiva de Seat--.

Los tres acabados cuentan con más equipamiento que la generación anterior y es posible combinar todas las opciones disponibles sin restricciones, aunque todo este equipamiento adicional no supone un incremento de precio para el cliente.

"El año pasado el Ibiza celebró su 40 aniversario. Y hoy, aquí, abrimos un nuevo capítulo en su historia", ha celebrado Haupt, que también ha valorado que el Seat Arona, lanzado en 2017, continúa siendo el SUV urbano más vendido en España, con más de 19.000 unidades entregadas entre enero y septiembre de este año.