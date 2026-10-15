Víctima de oleada de robos en Mallorca: "Tenía diez perdidas de mi central de alarmas y me encontré el desastre"

Los acusados, durante el juicio en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las perjudicadas de una oleada de robos de coches y asaltos a establecimientos de restauración en varios pueblos de Mallorca entre enero y febrero de este año ha explicado que el 16 de febrero se despertó sobre las 06.30 horas con diez llamadas perdidas de su central de alarmas de su restaurante de Valldemossa.

"Tenía diez llamadas perdidas de la central de alarmas y me dijeron que en las grabaciones se veía cómo entraban y se llevaban la caja. Llegué enseguida y me encontré el desastre. La caja y el TPV reventada, una chocolatera reventada y la vajilla destrozada por el suelo", ha recordado a preguntas de la fiscal.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra entre este jueves y este viernes el juicio contra seis acusados de una oleada de robos de coches y establecimientos en varios pueblos de Mallorca entre enero y febrero de este año. La vista ha comenzado con casi dos horas de retraso después de que uno de los acusados, en prisión, se hubiera negado inicialmente a acudir al juzgado. Finalmente, ha tenido que ser la Policía Nacional la que lo traiga.

A lo largo de la mañana han pasado por la sala de vistas perjudicados y víctimas de los robos de placas de matrícula y coches y propietarios y representantes de los locales asaltados.

El fiscal pide para los acusados penas que suman hasta 56 años de cárcel por varios delitos continuados de robo con fuerza en vehículos y establecimientos, falsedad documental y contra la seguridad vial. Además,

Los hechos juzgados ocurrieron, según se recoge en el escrito de acusación, entre enero y febrero de este año, cuando los acusados, supuestamente, llevaron a cabo varios asaltos a establecimientos utilizando para ello vehículos robados a los que cambiaban en algunas ocasiones las matrículas.

Así, mientras unos conducían los coches, otros irrumpían en los establecimientos usando instrumentos como patas de cabra o palancas, con los que hacían saltar las puertas de los comercios o incluso rompiendo las lunas embistiendo con los vehículos.

El Ministerio Público recoge en el escrito robos de coches y en el interior de vehículos, así como asaltos a establecimientos, algunos seguidos en pocas horas, entre el 27 de enero y el 16 de febrero. En total se les imputan tres robos de coches, ocho robos en establecimientos así como robos en el interior de vehículos y sustracción de matrícula.

Muchos de estos ilícitos se cometieron en Valldemossa, pero también en Sóller, Campos, Deià, Santanyí o Portocolom. Además, señala la Fiscalía que en algunas ocasiones algunos de los acusados llegaron a grabarse y publicar vídeos en redes sociales conduciendo de forma temeraria los vehículos robados.