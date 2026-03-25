Vidal (MÉS) reclama una rebaja del alquiler de los pisos de la Sareb en Maó adaptada a los sueldos de Baleares

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha reclamado al Gobierno que los pisos propiedad de la Sareb tengan una rebaja de mensualidades "adaptada a los sueldos bajos de Baleares y al contexto de crisis".

Así lo ha solicitado el ecosoberanista este miércoles, tras valorar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los dos decretos de medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán.

Según ha trasladado MÉS, Vidal ha criticado el "poco espacio" que ha dedicado Sánchez a la vivienda en su discurso, subrayando la necesidad de que el Gobierno "actúe con las viviendas de las que es propietario, las de la Sareb, del mismo modo que reclama que se haga con las viviendas de los especuladores y propietarios privados".

En concreto, ha hecho referencia a un caso "especialmente notorio" en Maó, en unos inmuebles situados en la calle Pintor Calbo, en los que, según ha explicado, la Sareb ha elevado la mensualidad "hasta casi 1.000 euros".

"Una situación absolutamente ofensiva para los inquilinos, que han recibido un burofax de la Sareb con la expresión 'alquiler asequible'", ha criticado Vidal, agregando que estas personas "necesitan urgentemente" una rebaja de la mensualidad de acuerdo con los salarios actuales y el contexto de crisis.

El ecosoberanista ha valorado positivamente las medidas incluidas en el decreto, como la posibilidad de prorrogar alquileres a los contratos que finalicen antes de diciembre de 2027, aunque ha reclamado medidas "estructurales".

Entre ellas, ha apostado por reforzar el Régimen Especial de Baleares o el salario mínimo interprofesional propio para "defender las frágiles clases populares y trabajadoras de Baleares".