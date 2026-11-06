La vigilancia policial en la plaza de España de Palma seguirá para "hacer cumplir la ordenanza cívica"

Imagen del desalojo de la acampada por la vivienda de plaza España. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este viernes que se mantendrá la vigilancia policial en la plaza de España para "hacer cumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de vía pública", ante la intención de los acampados de seguir en el enclave.

En declaraciones a los medios, Martínez ha señalado que "no se ha desalojado absolutamente a nadie" de la acampada por la vivienda que llevaba en la plaza de España unos 40 días y ha defendido que las actuaciones policiales se limitan actuar "las 24 horas, los 365 días del año" para asegurar los derechos y deberes de los ciudadanos.

Al ser preguntado por las afirmaciones de los miembros de la acampada, quienes sostienen que se ha vulnerado su derecho de reunión, Martínez ha evitado entrar en el debate del derecho constitucional y ha señalando que los miembros de su gobierno juran la Constitución, a diferencia de "otros" que "lo hacen por imperativo legal" y que "son los mismos" que ahora dicen defender estos derechos.

Asimismo, ha remarcado que corresponde a la Delegación del Gobierno determinar quién está autorizado o no en el marco del derecho de manifestación o reunión.

"Se les ha informado de que no pueden incumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de vía pública, que no es más que hacer cumplir las normas que todos ustedes, cada uno de nosotros y todos los ciudadanos de Palma tienen que cumplir", ha manifestado el alcalde.